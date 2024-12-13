Выдача кредитов сократилась в два раза с начала года

Количество выданных потребительских кредитов снизилось вдвое по сравнению с началом 2024 года – в ноябре банки выдали россиянам 1,6 млн ссуд. Этот показатель стал минимальным с 2022 года. С октября 2024-го снижение составило 25%, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику «Скоринг бюро».

Объем выдач сократился еще сильнее – сразу в 2,5 раза за год и на треть за месяц. По итогам ноября было выдано 215,4 млрд рублей.

В январе – ноябре банки суммарно выдали 32,8 млн кредитов на сумму 5,6 трлн рублей – это на 9% ниже по количеству и на 21% по сумме, чем за 11 месяцев 2023 года.

Сокращение объемов потребительского кредитования в «Скоринг бюро» объясняют высоким уровнем ключевой ставки и регуляторными ограничениями беззалогового кредитования со стороны Банка России.

Ставки по кредитам будут сохраняться на запредельных уровнях как минимум до середины 2025 года, когда ЦБ сможет перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Она ожидает сохранения тренда на увеличение числа отказов по необеспеченным потребительским кредитам и переориентации банков на работу с заемщиками, у которых на выплату кредитов уходит не более трети дохода. При этом возможность выдачи в каждом конкретном случае будет определяться риск-политикой банка в индивидуальном порядке, отмечает она. Традиционного сезонного всплеска кредитования перед Новым годом в этом году аналитик не ждет.

Предложения банков по потребительским кредитам: