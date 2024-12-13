Россияне раскрыли финансовые цели на 2025 год: что в лидерах

Более половины россиян не ставят себе финансовых целей на 2025 год. Согласно опросу «Ренессанс Страхования», об отсутствии целей заявили 56% респондентов, у 44% опрошенных финансовые цели есть.

Так, большинство из тех, кто поставил себе финансовые цели на будущий год, хотят съездить в отпуск – об этом рассказали 24% опрошенных. 22% россиян планируют сделать ремонт. 15% собираются инвестировать в образование, 13% намерены приобрести новый автомобиль. 10% россиян ставят целью купить недвижимость, 6% планируют свадьбу, 4% – переезд.

Респонденты также рассказали о своих финансовых пожеланиях на 2025 год. Большинство хотели бы в новом году закрыть кредиты или ипотеку (43%). 38% мечтают перестать совершать импульсивные покупки. 26% россиян хотели бы увеличить доход, 18% мечтают сменить работу на более высокооплачиваемую, а 15% – сформировать источник пассивного дохода.

В ежедневном режиме большинство респондентов планируют тратить деньги преимущественно на еду, аренду и другие бытовые нужды – так ответили 36% опрошенных. В перечне повседневных трат респонденты также указывали поездки, развлечения, здоровье и образование.

Достичь финансовых целей помогут банковские вклады – самый простой и удобный инструмент сбережений.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре, их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: