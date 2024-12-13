Ингосстрах Банк до 24,1% повысил ставки по специальному вкладу «Инго Выгода» для посетителей Банки.ру

Ингосстрах Банк увеличил доходность по вкладу «Инго Выгода», запущенному совместно с маркетплейсом Банки.ру. Рост составил от 0,6 до 1 процентного пункта и коснулся депозитов на сроках шесть и 12 месяцев.

Теперь максимальный доход по вкладу «Инго Выгода» составляет 24,1% годовых при оформлении на полгода и один год. Разместить во вклад можно сумму от 50 000 рублей.

Воспользоваться вкладом «Инго Выгода» могут клиенты, которые последние 90 дней не имели вкладов или накопительных счетов в Ингосстрах Банке. Продукт предлагается без опций пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Дополнительную выгоду до 1% годовых от суммы срочных вкладов до 2 млн рублей можно получить при оформлении подписки «Инго». Выгода доступна при покупках по картам Ингосстрах Банка от 30 000 рублей в месяц и начисляется на бонусный счет программы лояльности «Инго Бонус», которую совместно реализуют Инго Экосистема и Ингосстрах Банк.

Ознакомиться с подробными условиями вклада «Инго Выгода» можно на маркетплейсе Банки.ру.