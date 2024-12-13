В России начали дорожать автомобили с пробегом: какая цена сейчас

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в ноябре составила 1,47 млн рублей — стоимость увеличилась на 1,4% (20 тысяч рублей) по сравнению с октябрем, сообщает ТАСС со ссылкой на «Автостат».
«Как отмечают эксперты агентства, средняя цена б/у машин в нашей стране показала рост впервые за последние девять месяцев», — следует из сообщения.
В феврале средняя цена автомобиля с пробегом достигла пикового значения за 2024 год — 1,61 млн рублей. Затем началось снижение. В октябре средняя стоимость подержанного автомобиля составляла 1,45 млн рублей.
Продавцы, как считают аналитики, поднимают цены в связи с повышением утильсбора, ослаблением курса рубля и инфляцией.
Эксперты «Автостата» считают, что повышение утильсбора, ослабление курса рубля и инфляция вынуждают продавцов поднимать цены на выставляемые автомобили. При этом в годовом сравнении подержанные машины сейчас выглядят дешевле — по сравнению с ноябрем 2023 года средняя цена оказывается меньше на 12% (200 тысяч рублей).
Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля:
При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, то шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:
- Кредит «Из рук в руки Выгодный» от Совкомбанка
- Кредит «Свои люди» от Кредит Европа Банка
- «Автокредит наличными» от Т-Банка
- «Автокредит наличными (подержанные авто)» от РНКБ
* Предложение актуально на дату публикации материала.