В России начали дорожать автомобили с пробегом: какая цена сейчас

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в ноябре составила 1,47 млн рублей — стоимость увеличилась на 1,4% (20 тысяч рублей) по сравнению с октябрем, сообщает ТАСС со ссылкой на «Автостат».

«Как отмечают эксперты агентства, средняя цена б/у машин в нашей стране показала рост впервые за последние девять месяцев», — следует из сообщения.

В феврале средняя цена автомобиля с пробегом достигла пикового значения за 2024 год — 1,61 млн рублей. Затем началось снижение. В октябре средняя стоимость подержанного автомобиля составляла 1,45 млн рублей.

Продавцы, как считают аналитики, поднимают цены в связи с повышением утильсбора, ослаблением курса рубля и инфляцией.

Эксперты «Автостата» считают, что повышение утильсбора, ослабление курса рубля и инфляция вынуждают продавцов поднимать цены на выставляемые автомобили. При этом в годовом сравнении подержанные машины сейчас выглядят дешевле — по сравнению с ноябрем 2023 года средняя цена оказывается меньше на 12% (200 тысяч рублей).

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля:

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, то шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

* Предложение актуально на дату публикации материала.