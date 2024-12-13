ЦБ оштрафовал Альфа-Банк и «Т-Страхование»

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка и страховой компании «Т-Страхование».

Так, в отношении Альфа-Банка вынесено постановление по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

В деятельности страховой компании «Т-Страхование» Банк России усмотрел нарушения, предусмотренные статьей 15.34.1 КоАП. Она касается «необоснованного отказа страховой организации <…> от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

В КоАП прописано, что такое нарушение «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей».

По всем постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов. Постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигурантам постановлений направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы.