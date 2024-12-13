В Россельхозбанке спрогнозировали, на сколько ЦБ повысит ключевую ставку

На очередном заседании совет директоров Банка России повысит ключевую ставку до 23% годовых. Такой прогноз дала аналитик по долговому рынку Россельхозбанка Татьяна Клюева.

По ее словам, среди позитивных тенденций, раскрытых в недавнем обзоре «О чем говорят тренды» Банка России, отмечается снижение кредитного импульса с постепенным замедлением экономической активности.

«Банк России не раз указывал на высокие темпы кредитования, в первую очередь в корпоративном сегменте, как на одну из основных причин роста инфляционного давления и, соответственно, дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По оперативным данным ЦБ РФ, темпы роста корпоративного кредита в ноябре стали заметно более сдержанными. Тем не менее инфляционное давление продолжает сохраняться на повышенном уровне», — пояснила Татьяна Клюева.

Аналитики ЦБ РФ отмечают, что «для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени». При этом инфляция в ноябре составила 1,43% — максимум для ноября за последние 20 лет. Накопленная инфляция «перепрыгнула» за верхнюю границу прогноза Банка России (8–8,5%) на конец года и составила 8,76%.

Аналитик дала прогноз, что на конец года инфляция будет находиться вблизи 9,1% годовых, а в целом прогнозы аналитиков по траектории инфляции и ключевой ставки теперь выглядят более пессимистично по сравнению с октябрьским прогнозом Банка России.

«В преддверии заседания Банка России по денежно-кредитной политике была опубликована порция статистики и обзоров ЦБ РФ, которые, на наш взгляд, подтверждают тезис о высокой вероятности повышения ключевой ставки до 23% годовых 20 декабря. Более "агрессивного" шага на ближайшем заседании не ждем», — отметила Татьяна Клюева.

В условиях высокой инфляции надежным способом сохранить сбережения являются банковские депозиты. Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.



