Еще один бывший банкир получил реальный срок за хищения

Суд признал экс-руководителя Финпромбанка Александра Лаврентьева виновным в хищении свыше 950 млн рублей и приговорил его к лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Мещанский районный суд города Москвы признал бывшего заместителя директора департамента кредитных операций АКБ «Финпромбанк» Александра Лаврентьева виновным в хищении средств банка на сумму более 950 млн рублей. Он приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Заявленный Агентством по страхованию вкладов в интересах банка гражданский иск в размере свыше 800 млн рублей удовлетворен в полном объеме.

Банк России отозвал у Финпромбанка лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи «с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».