ВТБ подключил новый способ оплаты покупок за рубежом без комиссии

Клиенты ВТБ теперь смогут оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в «ВТБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для того чтобы оплатить покупку в зарубежном магазине, достаточно навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале. Оплата будет происходить мгновенно.

Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка, при этом комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается.

Лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей.

«Теперь не нужно оформлять дорогостоящую карту иностранных банков: пользователи могут оплачивать покупки и услуги в путешествиях, сканируя QR-код на кассе. Нет необходимости снимать наличные или обменивать валюту: при оплате рубли автоматически конвертируются в нужную валюту», — отметил начальник управления «Переводы» департамента трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

На первом этапе сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии следующего года банк будет готов предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтехкомпаниями в дружественных странах.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, действуют скидки на соответствующие покупки, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили: