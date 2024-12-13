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ВТБ подключил новый способ оплаты покупок за рубежом без комиссии

Дата публикации: 13.12.2024 15:23
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Время прочтения: 2 минуты
ВТБ подключил новый способ оплаты покупок за рубежом без комиссии
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Клиенты ВТБ теперь смогут оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в «ВТБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для того чтобы оплатить покупку в зарубежном магазине, достаточно навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале. Оплата будет происходить мгновенно.

Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка, при этом комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается.

Лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей.

«Теперь не нужно оформлять дорогостоящую карту иностранных банков: пользователи могут оплачивать покупки и услуги в путешествиях, сканируя QR-код на кассе. Нет необходимости снимать наличные или обменивать валюту: при оплате рубли автоматически конвертируются в нужную валюту», — отметил начальник управления «Переводы» департамента трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

На первом этапе сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии следующего года банк будет готов предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтехкомпаниями в дружественных странах.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, действуют скидки на соответствующие покупки, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. 

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

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