МТС Банк запустил новый вклад в дирхамах ОАЭ

МТС Банк объявляет о запуске нового сберегательного продукта «МТС Вклад» в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов для клиентов — физических лиц. Банк установил максимальную процентную ставку на уровне 4% годовых и минимальную сумму вклада в 10 000 дирхамов ОАЭ.

«МТС Вклад» в дирхамах ОАЭ можно открыть на 91, 181 и 367 дней. Внесение денежных средств возможно только безналичным способом путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС Банка. Оформить вклад в дирхамах ОАЭ можно в любом офисе или дистанционных приложениях МТС Банка. Ставка по нему составит от 3% до 4% годовых в зависимости от срока размещения средств.

Так, для новых клиентов, которые последние 30 дней не размещали денежные средства на счетах и вкладах в МТС Банке, предусмотрены повышенные ставки при открытии вклада в отделении: 3,5% годовых — на срок 91 день, 3,75% годовых — на 181 день и 4% годовых — на 367 дней.

Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении проценты по вкладу в дирхамах выплачиваются по ставке 0,01% годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: