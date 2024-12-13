Живая или искусственная? Какие елки выбирают россияне

Почти 60% россиян ставят на Новый год искусственную елку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики кошелька ЮMoney и «Платформы ОФД».

Большинство опрошенных (59%) устанавливают дома елку на Новый год. Время от времени это делают 16% респондентов, а 4% украшают дом еловыми ветками. Еще 21% опрошенных никогда не ставит елку.

Из тех, у кого дома на Новый год появляется елка, большинство (57%) предпочитают искусственную, а 39% наряжают живое дерево. Еще 4% украшают экоелку, сделанную своими руками.

Средняя цена искусственной елки с 20 ноября по 5 декабря 2024 года составила 4260 рублей, это на 14% больше, чем год назад. За тот же период число покупок таких товаров выросло на 39% год к году.

Треть опрошенных (32%) покупает новогоднее дерево на елочном базаре. На втором по популярности месте находятся маркетплейсы (23%), на третьем — супермаркеты (18%). Еще 5% опрошенных срубают ель в лесу, по 4% заказывают в питомниках и в сервисах доставки, а 1% — у блогеров.

Еще 12% участников опроса рассказали, что уже давно не покупали новую елку: у кого-то она растет во дворе, у кого-то ее приносят родственники. А у некоторых искусственная елка даже передается из поколения в поколение.

МПКАрт 2.0