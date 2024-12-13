Еще в одном городе стала доступна оплата проезда в метро по биометрии

Жители Нижнего Новгорода теперь тоже могут оплачивать проезд в метро по биометрии. Услуга, реализованная на базе Единой биометрической системы и инфраструктуры Сбера, доступна на всех 15 станциях метрополитена города.

Биометрические терминалы для «Оплаты улыбкой» установлены во всех 27 вестибюлях метрополитена. При этом инновационная и удобная оплата проезда доступна гостям и жителям города вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются.

«Мы хотим распространить опыт оплаты по биометрии на все платежи, которые совершают жители России, потому что это удобно и безопасно. Оплата улыбкой в метрополитене стала логичным продолжением этой стратегии. Больше не нужно искать карточку или телефон для того, чтобы пройти через турникет, трансакция пройдет в течение нескольких секунд абсолютно бесшовно. Сервис уже заработал в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. До конца года запустим "пилот" еще в одном городе-миллионнике ― Самаре», — рассказал первый заместитель главы Сбербанка Кирилл Царев.

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