Зайцев в транспорте будут выявлять с помощью искусственного интеллекта

Сбербанк научил искусственный интеллект выявлять маршруты общественного транспорта с наибольшим количеством безбилетников. ИИ определяет, в какое конкретно время и на остановках каких маршрутов находится больше всего пассажиров, не желающих оплачивать проезд.

Как пояснили в Сбере, модель поможет минимизировать случаи неоплаченного проезда. Решение может на основе обезличенных данных об оплатах и пассажиропотоке предсказывать маршруты с наибольшим количеством безбилетников на горизонте одной, двух или трех недель. Модель разработали специалисты «Сбер Бизнес Софт». Ее использование возможно на маршрутах, где оплата производится только с помощью валидаторов и установлены датчики для подсчета пассажиропотока.

«Искусственный интеллект все шире используется в системах общественного транспорта, что повышает качество пассажирских перевозок и безопасность на дорогах. Проблема безбилетного проезда очень актуальна, и мы видим, что искусственный интеллект может внести свой вклад в ее решение. Потенциал нашей модели позволит в перспективе тиражировать ее на разные субъекты РФ», — рассказал первый заместитель главы Сбербанка Александр Ведяхин.

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