Молодые россияне нашли способ получить кредит после отказа в банке

Банки стали выдавать меньше кредитов заемщикам моложе 30 лет: в октябре их доля в структуре выданных потребительских кредитов составила 26,4%, сократившись по сравнению с январем на 6,9 п. п., свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доли остальных возрастных групп, напротив, выросли. Больше всего подросла доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет — на 3,5 п. п. до 23,1%. Доля граждан старше 50 лет в октябре выросла на 1,9 п. п. к январю до 14,4%. Заемщики 30–40 лет составили 36,1%, прибавив 1,5 п. п. Больше всего заемщиков по потребкредитам в возрасте от 30 до 40 лет (36,1%), меньше всего — старше 50 лет (14,4%).

Снижение доли молодежи в НБКИ объясняют нежеланием банков рисковать, сейчас они стараются выдавать кредиты заемщикам хорошего кредитного качества.

«Во многом по этой причине уровень одобрения по необеспеченным кредитам в последние месяцы опустился ниже 25%. В целом наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый потребкредит сейчас несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних в целом более содержательная кредитная история, приемлемый уровень персонального кредитного рейтинга, а также стабильный источник доходов», — перечислил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

А что на маркетплейсах?

В то же время в кредитных сервисах Банки.ру второй год подряд фиксируется тренд на омоложение заемщиков, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Доля молодых людей от 18 до 24 лет, оставивших заявку в «Мастере подбора кредитов», за 11 месяцев этого года выросла на 7% к аналогичному периоду 2023-го и достигла 17%.

«Из-за перестройки скоринговых политик банков потенциальные заемщики пытаются получить деньги через альтернативные каналы, а не напрямую в банках. Часть пользователей обращается за кредитом уже после предварительного отказа в банке», — говорит Солдатенкова.

Она также отмечает лояльность молодой аудитории к финансовым маркетплейсам в отличие от более возрастных потребителей. Например, доля лиц старше 55 лет в сервисах Банки.ру остается минимальной: на них, как и годом ранее, приходится менее 5% от всех оставленных заявок на кредит.