Рубль снова укрепляется. Курсы доллара и евро на 14 декабря

Российская валюта остановила снижение и начала укрепляться.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля (прежнее значение – 103,9500 рубля), официальный курс евро — 109,0126 рубля (предыдущий показатель – 110,4804 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты происходит на данных биржи.