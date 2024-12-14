В Госдуме сообщили, когда и на сколько проиндексируют тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ проиндексируют летом 2025 года в среднем на 11,9% по России, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Повышения тарифов, как заявил Колунов РИА Новости, не избежать — это, в первую очередь, связано с инфляцией.

При этом показатель 11,9% является усредненным по России, добавил Колунов. В одних регионах повышение будет выше, а в других — ниже.

Индексация зависит от региональных комитетов по тарифам — они различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемам реализации коммунальных услуг, уровням энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.