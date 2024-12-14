Укрепления рубля в 2025 году ждать не стоит: дан новый прогноз

Укрепления рубля в 2025 году ждать не стоит, заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко «Прайму». По ее прогнозам, риски для российской валюты останутся повышенными.

Главным политическим событием 2025 года Проценко считает реализацию предвыборных обещаний Дональда Трампа, связанных в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть.

От этого, по словам эксперта, будет многое зависеть — в частности, с осторожностью можно будет ожидать, что 2025 год станет годом смягчения геополитической обстановки в мире.

Несмотря на это, Проценко не считает, что следующий год на этом фоне станет годом укрепления рубля. Она также напоминает, что правительство ждет более дорогой доллар и прогнозирует средний курс рубля к доллару в 96,5 рубля.

При этом в 2025 году, по прогнозу эксперта, может смягчиться напряженная обстановка на Ближнем Востоке, что будет способствовать более низким ценам на нефть. До конца I квартала цена Brent может сохраняться в коридоре 70—85 долларов за баррель. Однако добыча нефти начнет увеличиваться со II квартала и в течение 2025 года может снизиться до нового коридора 60—70 долларов за баррель.

Что касается макроэкономических показателей России, в 2025 году они могут оказаться проинфляционными. В I квартале Проценко ждет сохранения высокой годовой инфляции на уровне 8,5—9,5%. Ключевая ставка может подняться до 25% годовых.

В краткосрочном периоде это может укрепить рубль, но и привести к замедлению темпов экономического роста по итогам I квартала в годовом выражении.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.