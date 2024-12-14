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Потанин заявил, что Россия «может жить» с курсом 100—110 рублей за доллар

Дата публикации: 14.12.2024 16:42
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Время прочтения: 1 минута
Потанин заявил, что Россия «может жить» с курсом 100—110 рублей за доллар
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Курс от 100 до 110 рублей за доллар является экономически обоснованным, заявил президент компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью РБК.

«Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров», — сказал он.

Западные санкции, как сказал Потанин, очень сильно влияют на расчеты и на логистические цепочки. По мере того, как санкции вводятся, появляются проблемы, которые вызывают панические настроения, влияющие на стоимость национальной валюты.

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«Последний такой всплеск был связан, на мой взгляд, с попаданием под санкции Газпромбанка и с некоторыми другими ограничениями. То есть в моменте люди сталкиваются с проблемами, это вызывает у них реакцию. Потом, когда эта реакция начинает успокаиваться, соответственно, и курс успокаивается», — пояснил он.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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