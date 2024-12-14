Потанин заявил, что Россия «может жить» с курсом 100—110 рублей за доллар

Курс от 100 до 110 рублей за доллар является экономически обоснованным, заявил президент компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью РБК.

«Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров», — сказал он.

Западные санкции, как сказал Потанин, очень сильно влияют на расчеты и на логистические цепочки. По мере того, как санкции вводятся, появляются проблемы, которые вызывают панические настроения, влияющие на стоимость национальной валюты.

«Последний такой всплеск был связан, на мой взгляд, с попаданием под санкции Газпромбанка и с некоторыми другими ограничениями. То есть в моменте люди сталкиваются с проблемами, это вызывает у них реакцию. Потом, когда эта реакция начинает успокаиваться, соответственно, и курс успокаивается», — пояснил он.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.