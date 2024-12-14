Названы десять годовых вкладов с рекордными ставками

На Банки.ру появился топ-10 годовых вкладов с рекордными ставками, составленный по предложениям топ-30 банков, размещенным на нашем сайте. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей.

Минимальная сумма: 100 000 рублей.

Ставка: 24,2%.

Выплата процентов ежемесячно.

Минимальная сумма: 50 000 рублей.

Ставка: 24,01%.

Выплата процентов ежемесячно.

Минимальная сумма: 10 000 рублей.

Ставка: 24%.

Выплата процентов в конце срока.

Минимальная сумма: 10 000 рублей.

Ставка: 24%.

Выплата процентов в конце срока.

Минимальная сумма: 30 000 рублей.

Ставка: 23,8%.

Выплата процентов в конце срока.

Минимальная сумма: 50 000 рублей.

Ставка: 23,75%.

Выплата процентов в конце срока.

Минимальная сумма: 50 000 рублей.

Ставка: 23,1%.

Выплата процентов в конце срока.

Минимальная сумма: 10 000 рублей.

Ставка: 22,57%.

Выплата процентов ежемесячно.

Минимальная сумма: 15 000 рублей.

Ставка: 22%.

Выплата процентов в конце срока.

Минимальная сумма: 15 000 рублей.

Ставка: 21,94%.

Выплата процентов в конце срока.

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться здесь.