Названы десять годовых вкладов с рекордными ставками

На Банки.ру появился топ-10 годовых вкладов с рекордными ставками, составленный по предложениям топ-30 банков, размещенным на нашем сайте. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей.
«Доход», Уралсиб
Минимальная сумма: 100 000 рублей.
Ставка: 24,2%.
Выплата процентов ежемесячно.
«Альфа-Вклад Новые деньги», Альфа-Банк
Минимальная сумма: 50 000 рублей.
Ставка: 24,01%.
Выплата процентов ежемесячно.
«МКБ. Перспектива (в конце срока)», Московский кредитный банк (МКБ)
Минимальная сумма: 10 000 рублей.
Ставка: 24%.
Выплата процентов в конце срока.
«ВТБ вклад (без опций с выплатой % в конце срока)», ВТБ
Минимальная сумма: 10 000 рублей.
Ставка: 24%.
Выплата процентов в конце срока.
«ДОМа лучше», Банк ДОМ.РФ
Минимальная сумма: 30 000 рублей.
Ставка: 23,8%.
Выплата процентов в конце срока.
«Новый хит», Банк ТКБ
Минимальная сумма: 50 000 рублей.
Ставка: 23,75%.
Выплата процентов в конце срока.
«Зимняя выгода с “Халвой”», Совкомбанк
Минимальная сумма: 50 000 рублей.
Ставка: 23,1%.
Выплата процентов в конце срока.
«МТС Вклад», МТС Банк
Минимальная сумма: 10 000 рублей.
Ставка: 22,57%.
Выплата процентов ежемесячно.
«В плюсе с Привилегиями «Плюс» (в конце срока)», Газпромбанк
Минимальная сумма: 15 000 рублей.
Ставка: 22%.
Выплата процентов в конце срока.
«Надежный», Росбанк
Минимальная сумма: 15 000 рублей.
Ставка: 21,94%.
Выплата процентов в конце срока.
Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться здесь.