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Названы десять годовых вкладов с рекордными ставками

Дата публикации: 14.12.2024 21:00
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Время прочтения: 1 минута
Названы десять годовых вкладов с рекордными ставками
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Уралсиб Альфа-Банк Московский кредитный банк (МКБ) ВТБ Банк ДОМ.РФ Банк ТКБ Совкомбанк МТС Банк Газпромбанк Росбанк

На Банки.ру появился топ-10 годовых вкладов с рекордными ставками, составленный по предложениям топ-30 банков, размещенным на нашем сайте. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей.

«Доход», Уралсиб

Минимальная сумма: 100 000 рублей.

Ставка: 24,2%.

Выплата процентов ежемесячно.

«Альфа-Вклад Новые деньги», Альфа-Банк 

Минимальная сумма: 50 000 рублей.

Ставка: 24,01%.

Выплата процентов ежемесячно.

«МКБ. Перспектива (в конце срока)», Московский кредитный банк (МКБ)

Минимальная сумма: 10 000 рублей.

Ставка: 24%.

Выплата процентов в конце срока.

«ВТБ вклад (без опций с выплатой % в конце срока)», ВТБ

Минимальная сумма: 10 000 рублей.

Ставка: 24%.

Выплата процентов в конце срока.

«ДОМа лучше», Банк ДОМ.РФ

Минимальная сумма: 30 000 рублей.

Ставка: 23,8%.

Выплата процентов в конце срока.

«Новый хит», Банк ТКБ

Минимальная сумма: 50 000 рублей.

Ставка: 23,75%.

Выплата процентов в конце срока.

«Зимняя выгода с “Халвой”», Совкомбанк

Минимальная сумма: 50 000 рублей.

Ставка: 23,1%.

Выплата процентов в конце срока.

«МТС Вклад», МТС Банк

Минимальная сумма: 10 000 рублей.

Ставка: 22,57%.

Выплата процентов ежемесячно.

«В плюсе с Привилегиями «Плюс» (в конце срока)», Газпромбанк

Минимальная сумма: 15 000 рублей.

Ставка: 22%.

Выплата процентов в конце срока.

«Надежный», Росбанк

Минимальная сумма: 15 000 рублей.

Ставка: 21,94%.

Выплата процентов в конце срока.

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться здесь.

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