Застройщики нашли способ привлечь покупателей к новостройкам

Ограниченный спрос и необходимость выполнения плана продаж вынуждают девелоперов активнее предлагать скидки на новостройки, пишет «Коммерсант». По данным «ЦИАН. Аналитики», средняя стоимость новостроек в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях в декабре составила 177,1 тысячи рублей за кв. м, сократившись за месяц на 0,02%. В «Авито Недвижимости» зафиксировали снижение на 1%, до 165 тысяч рублей за кв. м.

Наиболее выраженное снижение специалисты «ЦИАН. Аналитики» отметили в Красноярске — 6,4%, до 135,5 тысячи рублей за кв. м. В Ростове-на-Дону средняя цена квадратного метра упала на 3%, до 146,9 тысячи рублей.

Аналитики фиксируют повышение спроса на первичное жилье из-за инвестиционной активности на фоне ослабления рубля, стабилизации ситуации с лимитами по семейной ипотеке, сезонности и роста числа лотов со скидками. При этом скидки сегодня — это не формальная предпраздничная активность девелоперов, а необходимость выполнить план продаж, говорит руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов. По его мнению, за счет роста числа скидок номинальная стоимость предложения на первичном рынке в декабре может снизиться на 1–2%.

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В «Авито Недвижимости» называют акции важным механизмом стимулирования, совпавшим с концом года, когда многие стремятся успеть закрыть сделку. По данным платформы, в первой декаде декабря интерес потенциальных покупателей вырос на 4% к аналогичному периоду ноября.

Распродажи дополнительно стимулирует новый стандарт выдачи ипотеки, который вступит в силу с 1 января и поставит под вопрос многие популярные маркетинговые инструменты девелоперов, отмечает директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.

Предложения* банков по семейной ипотеке:

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.