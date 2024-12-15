Россиян предостерегли от оплаты переводом на рынках

Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма, предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В последнее время торговля на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, к которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги», — сказал Хаминский РИА Новости.

Несмотря на то что российским законодательством не запрещено использовать личный счет или карту для расчетов при ведении бизнеса, такие переводы несут определенные риски, предупредил юрист.

«Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ», — отметил эксперт.

4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании, занимающейся торговлей орехами и фруктами. Мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет.

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