Подсчитано, с какой зарплаты придется платить повышенные налоги

В 2025 году прогрессивная шкала налогообложения станет пятиступенчатой. Банки.ру рассчитал, с какой зарплаты нужно будет платить повышенные налоги: 15%, 18%, 20% и 22%.

Если среднемесячная зарплата до вычета налога не превышает 200 000 рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%.

Если ежемесячный доход составляет от 200 000 до 416 700 рублей (от 2,4 млн до 5 млн рублей в год), налог составит 15%.

НДФЛ в размере 18% придется заплатить тем, чья зарплата составляет от 416 700 до 1,67 млн рублей в месяц (от 5 млн до 20 млн рублей в год).

С зарплатой от 1,67 млн до 4,17 млн рублей в месяц (от 20 млн до 50 млн рублей в год) ставка налога поднимется до 20%.

И наконец, самая высокая ставка — 22% — предусмотрена для дохода выше 4,17 млн рублей в месяц (более 50 млн рублей в год).

При этом повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями. Например, при зарплате 250 000 рублей в месяц (3 млн рублей в год) первые 2,4 млн рублей дохода будут облагаться по ставке 13%. Налог с этой суммы: 2 400 000 × 13% = 312 000 рублей. Оставшаяся часть дохода (3 000 000 − 2 400 000 = 600 000 рублей) облагается по ставке 15%. Налог с этой суммы: 600 000 × 15% = 90 000 рублей. Общий налог: 312 000 + 90 000 = 402 000 рублей.

Подробные расчеты можно найти здесь.

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