Падение рынка: россияне берут все меньше автокредитов

В ноябре банки выдали россиянам автокредитов на сумму 107,33 млрд рублей — объем выдач снизился на 33,3% за месяц, свидетельствуют данные «Скоринг бюро», которые приводит ТАСС.

Россияне оформили в ноябре 81,66 тысячи автокредитов против 117,56 тысячи в октябре. Снизилась и средняя сумма выданных средств — до 1,31 млн рублей, что на 4,77% ниже октябрьских показателей. Средний срок автокредита сократился на три месяца — до 67 месяцев.

Снижение количества и объемов выдач автокредитов вызвано целым комплексом факторов, говорит генеральный директор БКИ Олег Лагуткин. Спрос со стороны заемщиков снижается из-за роста процентных ставок вслед за ключевой. Кредиторы под давлением регулятора корректируют свои политики и снижают средние рассчитанные лимиты кредитования, отмечает эксперт.

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают уровень долговой нагрузки — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Если оно будет превышать 50%, в автокредите могут отказать.

Дальнейшая динамика сегмента автокредитования будет зависеть от того, сможет ли население получить одобрение от банка и будут ли люди готовы заключать сделки по высоким ставкам, считает Солдатенкова. Проще всего потенциальным автолюбителям будет получить кредит на марки машин, с автопроизводителями которых сотрудничают банки. Сложнее — на подержанные машины, приобретаемые у физического лица, особенно если они довольно старые, отмечает эксперт.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля:

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50% — шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков: