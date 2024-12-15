Российским туристам дали совет из-за проблем с обменом долларов

Проблема с покупкой наличной валюты в России может стать сдерживающим фактором для выездного туризма, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Существует большая проблема в возможности купить наличную валюту в России. Этот фактор уже может стать сдерживающим для выездного туризма, если у нас не будет обновляться наличная валюта в обменных пунктах, которую принимали бы за рубежом», — сказал он.

По его словам, сложности с обменом старых долларов на новые встречаются все чаще, при этом «российскому туристу ни крипта, ни иные цифровые активы в совершении путешествий никак не помогают».

Мурадян рекомендовал россиянам покупать евро некрупного номинала и доллары нового образца по мере их появления в обменных пунктах.

«Еще я бы посоветовал туристам не заниматься "ловлей" курсов, потому что потерять можно больше, если в обменнике не будет нужных купюр, когда они соберутся в поездку», — отметил вице-президент АТОР.

Он также спрогнозировал новую волну «карточного туризма» в страны ближнего зарубежья после введения санкций против Газпромбанка и отказа в приеме карт UnionPay за границей. При этом трудности с платежными средствами, по мнению Мурадяна, — это точно не фактор для российского туриста отменить или не совершать поездку.