Банки резко снижают клиентам лимиты по кредитным картам

Банки начали резко сокращать клиентам лимиты по кредитным картам. Их могут урезать в несколько раз без предупреждения, пишут «Известия», изучив жалобы пользователей Банки.ру.

В частности, клиенты ВТБ сообщали, что им снижали лимиты вдвое, в девять раз и даже в 20 — одному из пользователей урезали кредитную сумму с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. Еще один клиент банка рассказал, что ему обнулили лимит по кредитке, но затем по просьбе вернули.

В пресс-службе ВТБ объяснили, что урезают лимиты клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочкам по платежам.

С аналогичными ситуациями сталкивались держатели карт Альфа-Банка, а клиенты Сбера рассказывали, что банк аннулировал им кредитные лимиты по картам, которые давно не использовались.

Эксперты рынка объясняют ситуацию макропруденциальными лимитами ЦБ — банки могут иметь среди своих должников не более 15% заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%. Чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за таких заемщиков, банки урезают лимиты. Кроме того, банкам невыгодно держать кредитки, когда ставки по потребительским ссудам превышают 30%. Кредитная организация может вообще не получать процентов по картам из-за грейс-периода в несколько месяцев.

За последние два месяца минимальные ставки по кредиткам в среднем выросли на 4 п. п., хотя их максимальный уровень сократился, сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. В итоге полная стоимость кредита (ПСК) по ним увеличилась на 4,5 п. п., почти до 35%.

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