Аналитики сошлись во мнении о новом повышении ставки, Сбербанк улучшил условия по вкладам. Обзор Банки.ру

📰 Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку, следует из консенсус-прогноза «Ведомостей». Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21% до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. (до 23–25%), двое — до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. (до 22–23%), а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.

📰 Наиболее вероятный вариант последнего в этом году решения ЦБ по ставке — ее повышение на 2 п. п., до 23%, считает и большинство опрошенных Forbes экспертов. На решение регулятора повлияет прежде всего сохраняющееся инфляционное давление — инфляция с момента предыдущего заседания ЦБ была значительно выше ожиданий регулятора. При этом эксперты прогнозируют, что сигнал Банка России рынку по поводу будущих решений останется жестким.

📰 Клиенты банков столкнулись с внезапными сокращениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, предупреждают «Известия». Участники рынка идут на такие меры из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, финансовым организациям невыгодно держать кредитки с бесплатным периодом, когда ставки по потребзаймам превышают 30%. Поэтому клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы.

📰 Сбербанк улучшил условия по вкладам и накопительному счету, обращает внимание РБК. Приветственная ставка по накопительному счету составляет 18% годовых в первые три полных месяца. Начиная с четвертого действует базовая ставка 10% годовых, которую можно увеличить до 18% годовых при выполнении определенных условий. По вкладу «СберВклад» максимальная ставка составляет 22,5% годовых при открытии депозита на полгода с учетом всех надбавок при вложении средств от 1 млн рублей.

Подобрать вклад

📰 Каким будет 2025 год для российских банков, разбирается Forbes. По итогам 2024 года российские банки могут заработать 3,5–3,8 трлн рублей, следует из обновленного прогноза Банка России. Таким образом, при любом результате прогнозируемого регулятором диапазона чистая прибыль сектора обновит рекорд прошлого года (3,3 трлн рублей). Однако высокие ставки, ужесточение регулирования в корпоративном кредитовании, антициклическая надбавка и более жесткие требования по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности в итоге приведут к «кредитной засухе», считают в ВТБ.

📰 Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей, сообщают «Известия». Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме «Россия зовет». Планируется, что участники ПДС смогут заключать договоры на несовершеннолетних детей, на которых будет распространяться отдельное софинансирование. Конкретных решений еще нет, уточнил один из источников — различные предложения, в том числе и привязка госвзносов к числу детей, пока находятся в проработке.

📰 На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров обновили трехлетний максимум, превысив 2 трлн рублей, пишет «Коммерсант». За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза. Эксперты связывают этот результат с изменением учета ценных бумаг, в результате которого стали видны их конечные держатели, а также с конвертацией депозитарных расписок в российские акции.

📰 Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов, сообщают «Ведомости». Доля банковских микрофинансовых организаций во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 года, а в III квартале темпы роста ускорились: если за апрель — июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь — сентябрь — еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Для сравнения: за II и III кварталы прошлого года доля банковских МФО в общих выдачах выросла всего на 4,05 п. п. — до 49,97% (103 млрд рублей) на конец сентября 2023 года.

📰 Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20% от рекордного уровня уходящего года, отмечает «Коммерсант». При этом объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 году и предшествующие годы. На динамику сегмента оказывает влияние целый набор негативных факторов — высокие ставки, жесткое регулирование со стороны ЦБ, рост стоимости автомобилей. При этом маневр в пользу автомобилей б/у, поддержавший рынок в 2022–2023 годах, уже не поможет.