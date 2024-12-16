Глава Минтруда оценил предложение сократить рабочий день 28 декабря

Министр труда и социального развития России Антон Котяков оценил предложение сделать последний рабочий день 2024 года — 28 декабря — сокращенным.

«У нас 29-е, 30-е, 31-е — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал он РИА Новости.

В этом году последний рабочий день года приходится на субботу, 28 декабря. За счет переноса рабочего дня с понедельника, 30 декабря, суббота будет полноценным, а не сокращенным рабочим днем.

Перенос рабочих дней позволил сделать новогодние каникулы непрерывными — они продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января.

Покупка новогодних подарков может стать еще приятнее, если оплачивать их картами с высоким кэшбэком.

Карты с высоким кэшбэком

Почти все банки в рамках программ лояльности начисляют кэшбэк — процент от стоимости оплаченных с карты покупок в виде баллов, бонусов или рублей. Это хорошая возможность вернуть часть потраченных средств и отправить их на накопления или приобрести что-то другое. Величина кэшбэка может зависеть от конкретного банка, общей суммы покупок по карте или категории трат, напоминает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Кроме того, часто банки предлагают повышенный кэшбэк за покупки у партнеров, который может доходить до 100%.