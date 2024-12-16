Еще одна страна собирается выпускать карты «Мир»

Никарагуа собирается в будущем выпускать на территории своей страны карты российской платежной системы «Мир», сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Москвой Лауреано Ортега Мурильо в интервью «Известиям».

«Это крайне важно, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен», — заявил Мурильо.

Кроме того, Россия и Никарагуа уже начали работу в рамках межправительственной комиссии по созданию в стране сети принимающих карты «Мир» банкоматов.

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан», — сообщил Мурильо.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагаются проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты:

Дебетовые карты, по которым начисляются мили: