Подсчитано, во сколько россиянам обойдется минимальный новогодний стол

Минимальный новогодний стол на двух человек в этом году обойдется россиянам в 6861 рубль, подсчитали эксперты «ЮMoney» и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (результаты исследования есть у Банки.ру). При этом средний чек за ужин в ресторане на одну персону составит 3078 рублей.

С 29 ноября по 9 декабря 2024 года оборот платежей в категории готовых кондитерских изделий вырос на 38% относительно аналогичного периода прошлого года, выяснили аналитики. Число покупок увеличилось на 13%, а количество покупателей — на 4%. Средний чек стал на 22% выше и составил 3785 рублей.

Число покупок мандаринов выросло за отчетный период на 7% год к году. Средняя цена увеличилась на 22%, до 258 рублей. Количество покупок шампанского выросло на 5% год к году, а средняя цена стала на 8% выше и составила 465 рублей.

Число покупок натуральной красной икры за тот же период снизилось на 17%, а средняя цена выросла на 36% и составила 9987 рублей за килограмм или около тысячи рублей за 100 гр. Покупок шоколадных конфет в коробках стало на 11% больше год к году, а средний чек вырос на 12% и составил 611 рублей.

В результате стоимость базового праздничного продуктового набора на двоих, в который входят мандарины, шампанское, красная икра (200 гр.), торт и конфеты, обойдется в этом году примерно в 6861 рубль.

Что касается бронирований кафе и ресторанов, перед новогодними праздниками их число выросло. С 29 ноября по 9 декабря 2024 года оборот онлайн-платежей в кафе и ресторанах вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. Оплат стало на 26% больше, а покупателей — на 13%. Средний чек вырос на 9% и составил 3078 рублей.