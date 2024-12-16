Меры ЦБ работают: выдачи кредитов за осень обрушились наполовину

В ноябре банки выдали 1,70 млн потребительских кредитов — за месяц количество выдач сократилось на 21% (в октябре было выдано 2,15 млн кредитов), такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. В целом за осень выдачи обрушились почти наполовину (в августе россияне получили 3,35 млн кредитов), а снижение к началу года составило 39,9% (в январе 2024 года — 2,82 млн кредитных выдач).

В денежном исчислении выдачи сократились еще больше — месяц к месяцу на 33,4%, к августу — на 59,1%, к началу года — на 44,9%. В ноябре было выдано 229,2 млрд рублей, в октябре — 344,3 млрд рублей, в августе — 563 млрд рублей, в январе — 416,3 млрд рублей.

На негативную динамику в сегменте потребительского кредитования влияет несколько факторов, поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. На ее взгляд, это повышение ставок по кредитам на фоне роста ключевой, осеннее ужесточение регуляторных норм и снижение спроса. Эксперт напоминает, что с сентября ЦБ повысил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые в том числе затронули и заемщиков с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита, а с 1 октября произошел очередной раунд ужесточения макропруденциальных лимитов по ним, и возможности банков по кредитованию заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% еще больше сократились.

Предложения* банков по потребительским кредитам: