В новый год с идеальным финансовым здоровьем — «Финам» начислит 36,6% годовых на первые инвестиции

Встретить 2025 год в здоровом инвестиционном режиме предложил своим новым клиентам брокер «Финам» — открыв и пополнив счет, инвестор получит гарантированную премию 36,6% годовых на свои активы.

Предложение «Финама» дает возможность реализовать стратегию получения гарантированного пассивного дохода с ежедневным начислением 36,6% годовых. Новому клиенту «Финама» надо всего лишь открыть счет на странице акции и пополнить его на сумму от 300 000 рублей. Согласно условиям акции, проценты будут начисляться ежедневно на деньги или ценные бумаги из фиксированного списка, составленного на основе индекса Мосбиржи. После окончания 30-дневного периода инвесторы смогут продолжить инвестировать в любые доступные инструменты по своему усмотрению.

Повышенная гарантированная премия с первых шагов в инвестициях — не единственный приятный предновогодний сюрприз для инвесторов. Дополнительно новые клиенты получат на брокерский счет до 3000 рублей по программе лояльности «Финам Бонус — 2024». Эти бонусы инвестор может реинвестировать или обменять на прохождение обучающих курсов на платформе «Финам Знания».

Для участия в специальном предложении необходимо открыть счет на странице акции и пополнить его на сумму от 300 000 рублей. Рассчитать потенциальную выгоду при открытии счета поможет специальный калькулятор.

Получение ежедневной премии 36,6% годовых на активы на брокерском счете поможет новым клиентам брокера уверенно обогнать инфляцию и войти в 2025 год с идеальным инвестиционным балансом — таким же, как норма температуры тела человека, а именно 36,6.