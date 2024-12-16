В ОТП Банке спрогнозировали, как изменится рынок автокредитов в 2025 году

По итогам 2024 года рынок автокредитования вырастет примерно на 49% — с 1,54 трлн до 2,30 трлн рублей, несмотря на охлаждение в конце года, прогнозируют в ОТП Банке.

В начале года на автомобильном рынке сформировался отложенный спрос после относительно невысоких продаж в 2022–2023 годах, рассказал начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

Он ожидает, что в этом году будет продано порядка 1,59 млн новых автомобилей, примерно 50% из них — при помощи автокредита. Доля автокредитов на рынке подержанных авто вырастет по сравнению с прошлым годом на 5 п. п. — до 17%. Выдачи автокредитов по итогам года установят рекорд, считает топ-менеджер ОТП Банка.

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На фоне бурного развития кредитования и стремительно разгоняющейся инфляции во второй половине 2024 года ЦБ начал реализацию мер по сдерживанию роста цен: несколько раз поднимал ключевую ставку, отменил мораторий на ограничение полной стоимости кредита и ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, напомнил Залиш. По его словам, эти меры не сразу оказали влияние на автокредитование.

«Потребителей не останавливала высокая ставка, а большое количество субсидированных программ от производителей позволяли это сгладить. Охлаждение началось только с октября 2024-го, зато сразу кратно: за два месяца рынок автокредитования сократился более чем вдвое: с 248 миллиардов рублей в сентябре до 116 миллиардов рублей в ноябре (по данным Frank RG)», — привел статистику эксперт.

Следующий год для рынка автокредитования начнется с периода высоких ставок, которые, по мнению представителя ОТП Банка, будут сохраняться длительное время. При этом действующие ограничения регулятора, скорее всего, будут усиливаться: помимо уже существующих мер, ЦБ в следующем году получит право устанавливать макропруденциальные лимиты по автокредитам. Также обсуждается возможность введения обязательного подтверждения дохода, пояснил Залиш. Давление на капитал банков усилится, и они будут вынуждены искать пути повышения эффективности бизнеса и отказываться от низкомаржинальных и высокорисковых продуктов (например, приостанавливать программы с низким первоначальным взносом). Все эти факторы могут привести к снижению рынка автокредитования в следующем году на 13% до уровня 2,01 трлн рублей, прогнозируют в ОТП Банке.

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При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50% — шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков: