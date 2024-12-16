ВТБ запустил переводы средств по номеру карты еще в одну страну

ВТБ запустил онлайн-переводы средств по номеру карты в Армению — клиенты могут перевести деньги на все платежные системы, работающие в стране, сообщила пресс-служба кредитной организации.

На карту получателя деньги сразу поступят в национальной валюте — армянском драме. Комиссия за перевод составит 0,5% (минимум 50 рублей), за одну операцию клиенты смогут перевести от 100 до 100 тысяч рублей.

Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в обновленной версии приложения «ВТБ Онлайн» для смартфонов на базе Android.

Ранее ВТБ также запустил онлайн-переводы денежных средств по номеру карты в Казахстан, деньги при переводе автоматически конвертируются в тенге.

Кредитные карты — удобный вариант на случай, если нужны деньги до зарплаты, есть необходимость в крупной покупке или просто хочется иметь некоторый запас на всякий случай. Стоит помнить, что банки рассматривают их в первую очередь как средство платежа, поэтому по снятию наличных и переводам с кредитки условия могут быть менее привлекательными, чем по оплате товаров и услуг, вплоть до прекращения грейс-периода и начисления комиссий, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Однако по некоторым картам беспроцентный период распространяется и на переводы. Вот примеры таких карт.

Кредитные карты с беспроцентным периодом на переводы: