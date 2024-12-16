Сбербанк возобновил выдачу семейной ипотеки

Сбербанк с 16 декабря возобновляет оформление сделок по семейной ипотеке, сообщили в банке.

В рамках программы в Сбере по-прежнему действуют дополнительные условия по первоначальному взносу. Минимальный размер первоначального взноса от 20,1% доступен по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение» на «Домклик». Сохранить первый взнос на уровне 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%.

В банке рассчитывают, что новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен на прошлой неделе, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов.

На семейную ипотеку приходится порядка трети всех ипотечных кредитов, выдаваемых Сбером, и 81% ипотеки, оформленной клиентами банка на покупку первичного жилья, ранее сообщали в банке.

Повышение ключевой ставки влечет за собой увеличение расходов из бюджета на субсидирование ставок по льготным программам для банков. Это объясняется тем, что размер компенсации привязан к ключевой ставке, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Из выделяемых лимитов также ведется субсидирование недополученных доходов по ранее выданным кредитам, поэтому у банков остается меньше денег на выдачу новых ссуд, напоминает эксперт.