Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» срочностью до одного года

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроки 91, 181, 367 дней. Банк сохраняет высокую доходность на срок размещения один год — до 24,75% годовых с учетом капитализации процентов.

Доходность по линейке вкладов вида «Доход» в рублях теперь варьируется от 20,75% до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тысяча рублей, в офисах банка — 100 тысяч рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» составляет 20,85–24,65% годовых, в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока). Сумма вклада — от 50 тысяч до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения — 91, 181, 367, 541 и 732 дня. Вклад «Почетный пенсионер» может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер» либо другую карту или счет в Банке Уралсиб.

Специально для тех, кто хочет перевести пенсию на карту Банка Уралсиб, проводится акция «Признательность пенсионерам»: за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Стать ее участником просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ или на сайте «Госуслуги»), получите первую пенсию до 31 декабря 2024 года включительно и совершите одну покупку по карте на любую сумму. Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».