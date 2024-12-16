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Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 17 декабря

Дата публикации: 16.12.2024 18:01
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Время прочтения: 1 минута
Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 17 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 17 декабря. Рубль уверенно растет к американской и европейской валютам

Курс доллара опустился на 0,5180 рубля, составив 102,9125 рубля (103,4305 рубля на 16 декабря).

Евро подешевел на 0,3110 рубля и составил 108,7016 рубля (предыдущее значение 109,0126 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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