Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 17 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 17 декабря. Рубль уверенно растет к американской и европейской валютам.

Курс доллара опустился на 0,5180 рубля, составив 102,9125 рубля (103,4305 рубля на 16 декабря).

Евро подешевел на 0,3110 рубля и составил 108,7016 рубля (предыдущее значение – 109,0126 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.