Всем – шампанского! Названы напитки, которые предпочитают пить на Новый год россияне

Подавляющее большинство россиян во время празднования Нового года отдают предпочтение игристым винам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка в партнерстве с Ассоциацией производителей игристых вин.

Согласно полученным результатам, игристое вино остается абсолютным лидером среди праздничных напитков: его выбирают 88% опрошенных. Тихие вина предпочитают 62% участников, тогда как крепкие алкогольные напитки, такие как коньяк, водка и ром, пользуются меньшей популярностью — их выбирают лишь 27%.

«Игристое вино стало неотъемлемым атрибутом новогоднего застолья для большинства россиян. Это отражает не только культурные традиции, но и интерес к доступным и качественным продуктам российского производства. Для производителей это сигнал о важности развития ассортимента игристых вин, особенно в условиях растущего спроса», — пояснила главный эксперт по напиткам Центра отраслевой экспертизы РСХБ Екатерина Винокурова.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка за период с начала 2024 года по 1 сентября зафиксировали высокий рост продаж игристых вин в крупных российских городах. Так, в Волгограде продажи увеличились на 68%, в Воронеже – на 50%, в Казани – на 49%, в Краснодаре – на 44%. Эти показатели указывают на значительные изменения в потребительских предпочтениях и рост сезонного спроса, пояснили аналитики. С учетом новогоднего периода ожидается дополнительный прирост в пределах 10–15%.

Новогодние праздники дают хорошую возможность для активного и содержательного времяпрепровождения, однако и траты на него могут оказаться значительными. Чтобы траты не отвлекали от отдыха и общения с близкими, аналитик Банки.ру Эряния Бочкина выбрала карты, которые предлагают категории повышенного кэшбэка в популярных на новогодних каникулах видах досуга. Вот несколько из них:

Карта для жизни от ВТБ

Умная карта Мир от Газпромбанка

Альфа-Карта от Альфа-Банка

МТС Деньги от одноименного банка

Black от Т-Банка

МПКАрт 2.0



