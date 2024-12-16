Ленинградская область доплатит беременным студенткам и молодым семьям без собственного жилья

Проживающие в Ленинградской области беременные студентки и молодые семьи, не имеющие собственного жилья, получат дополнительные выплаты от местных властей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Подписал постановления о дополнительной поддержке студенток, которые планируют материнство, и помощи с арендой жилья семьям с детьми. Обе выплаты Ленобласть начнет предоставлять с 2025 года без учета критерия нуждаемости», – говорится в сообщении.

В частности, для женщин со сроком беременности не менее 12 недель, обучающихся по очной форме, при постановке на медицинский учет вводится единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Молодым родителям при рождении первого ребенка регион ежемесячно будет возмещать 50% стоимости аренды жилья (до 14 тысяч рублей) и 75% (до 21 тысячи рублей) – при рождении второго ребенка. Для получения выплат семья должна соответствовать двум критериям: не иметь в собственности жилья, а возраст родителей не может превышать 35 лет.

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