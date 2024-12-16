Названы самые травмоопасные зимние забавы

Катание с горок возглавило список самых травмоопасных российских зимних забав. Его составили эксперты «АльфаСтрахования» на основании анализа несчастных случаев за три зимних сезона.

На несчастные случаи, связанные с катанием с горок, приходится 24% всех обращений пострадавших. Особенно опасными признаны ледяные горки, где высокая скорость увеличивает вероятность серьезных травм. Самые распространенные – переломы конечностей (62%). Переломы позвоночника, хотя и случаются реже, составляют 3% случаев, но требуют более сложного лечения.

На втором месте по травмоопасности находится катание на коньках, на которое приходится 17% обращений. Чаще всего страдают дети, получая сотрясение мозга (21%), переломы конечностей (19%) и растяжения (17%).

Третью строчку занимает игра в снежки, которая вызвала 15% обращений. Травмы от этой забавы, как правило, легкие. Наиболее частые повреждения – травмы глаз (56%) и ушибы (33%).

Четвертое место разделяют горные лыжи и сноуборд с 11% обращений. Основные причины травм – столкновения с другими лыжниками или деревьями. Чаще всего фиксируются ушибы (41%), переломы (35%) и сотрясение мозга (20%).

Пятое место поделили между собой подводный лов и катание на снегоходах (по 3%). Хотя эти виды зимнего досуга не столь популярны, они отличаются повышенным риском серьезных травм. Чаще всего катающиеся на снегоходах обращаются с переломами, нередки также повреждения позвоночника. Любители зимней рыбалки чаще всего страдают от обморожений в результате падения под лед.

«Чтобы минимизировать риски получения травм, важно использовать защитное снаряжение, а также кататься только на специально оборудованных трассах. Следует избегать рискованных трюков и учитывать погодные условия и свое физическое состояние», – рекомендует директор департамента «АльфаСтрахования» Денис Титов.