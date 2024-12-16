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В Россельхозбанке прогнозируют значительное повышение ключевой ставки

Дата публикации: 16.12.2024 21:04
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В Россельхозбанке прогнозируют значительное повышение ключевой ставки
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 23%. Такой прогноз высказал начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

По его словам, такое решение станет «ответной реакцией» ЦБ на значительное усиление инфляционного давления в первые недели декабря, когда накопленная инфляция превысила верхнюю границу прогноза Банка России (8,0–8,5%) на текущий год и составила 8,76%. В то же время, полагает аналитик, более существенное повышение представляется менее вероятным, поскольку может стать сильным шоком для финансовых рынков. 

«Надо отметить, что в части кредитования предыдущие повышения ставки и ужесточение денежно-кредитных условий начинают действовать. Так, регулятор констатирует продолжение снижения кредитного импульса за счет розничного кредитования, а также более сдержанные темпы роста корпоративного кредитования в ноябре, что должно уменьшить вклад в расширение совокупного спроса и благоприятно повлиять на инфляционное давление в экономике в перспективе. Полагаем, что по итогам 2024 года потребительская инфляция может превысить значение 9,5%, однако уже в январе мы ожидаем замедления инфляционного давления в основном за счет сезонных факторов», — заявил Александр Фетисов. 

Он отметил, что дальнейшая траектория денежно-кредитной политики будет исключительно зависеть от устойчивости и динамики инфляционного давления. 

«Но говорить о переходе к снижению ключа, по крайне мере в первой половине 2025 года, слишком оптимистично. Полагаем, что говорить о снижении ключа можно не ранее третьего квартала и в случае устойчивого снижения инфляции не менее двух — трех кварталов подряд», — прогнозирует представитель РСХБ.

 

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