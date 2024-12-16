В Россельхозбанке прогнозируют значительное повышение ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 23%. Такой прогноз высказал начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

По его словам, такое решение станет «ответной реакцией» ЦБ на значительное усиление инфляционного давления в первые недели декабря, когда накопленная инфляция превысила верхнюю границу прогноза Банка России (8,0–8,5%) на текущий год и составила 8,76%. В то же время, полагает аналитик, более существенное повышение представляется менее вероятным, поскольку может стать сильным шоком для финансовых рынков.

«Надо отметить, что в части кредитования предыдущие повышения ставки и ужесточение денежно-кредитных условий начинают действовать. Так, регулятор констатирует продолжение снижения кредитного импульса за счет розничного кредитования, а также более сдержанные темпы роста корпоративного кредитования в ноябре, что должно уменьшить вклад в расширение совокупного спроса и благоприятно повлиять на инфляционное давление в экономике в перспективе. Полагаем, что по итогам 2024 года потребительская инфляция может превысить значение 9,5%, однако уже в январе мы ожидаем замедления инфляционного давления в основном за счет сезонных факторов», — заявил Александр Фетисов.

Он отметил, что дальнейшая траектория денежно-кредитной политики будет исключительно зависеть от устойчивости и динамики инфляционного давления.

«Но говорить о переходе к снижению ключа, по крайне мере в первой половине 2025 года, слишком оптимистично. Полагаем, что говорить о снижении ключа можно не ранее третьего квартала и в случае устойчивого снижения инфляции не менее двух — трех кварталов подряд», — прогнозирует представитель РСХБ.

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