Президент РФ Владимир Путин призвал не зацикливаться на ключевой ставке, поскольку не менее важное значение для экономики имеет предложение товаров и услуг. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского бизнеса.

«Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего», — заявил Владимир Путин.

При этом, по его мнению, роста предложения невозможно добиться без «обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры, причем самой разной — логистики, страховой инфраструктуры, платежной и так далее».

Он напомнил, что одной из главных задач для России на 2025 год является сбалансированный экономический рост.

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