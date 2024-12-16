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Путин призвал не зацикливаться на ключевой ставке

Дата публикации: 16.12.2024 21:29
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Время прочтения: 1 минута
Путин призвал не зацикливаться на ключевой ставке
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал не зацикливаться на ключевой ставке, поскольку не менее важное значение для экономики имеет предложение товаров и услуг. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского бизнеса. 

«Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего», — заявил Владимир Путин.

При этом, по его мнению, роста предложения невозможно добиться без «обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры, причем самой разной — логистики, страховой инфраструктуры, платежной и так далее». 

Он напомнил, что одной из главных задач для России на 2025 год является сбалансированный экономический рост.

 

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