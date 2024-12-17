Россияне рассказали о своем отношении к изменению ставки, ЦБ снова ужесточил ипотеку. Обзор Банки.ру

📰 Банк России анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании, которые затронут все сегменты, но особенно сильно ударят по ипотеке, обращает внимание «Коммерсант». Ипотека переживает не лучшие времена: госпрограммы лимитированы, их не хватает, рыночные кредиты по ставкам более 28% могут позволить себе единицы. Ситуацию отчасти спасали совместные программы банков и застройщиков и решения, позволяющие в первое время платить меньше, но ужесточения ЦБ закрывают эти варианты.

📰 Эксперты РАН оценили отношение россиян к изменению ключевой ставки, рассказывают «Ведомости». Лишь 10% участников исследования верят в то, что повышение ключевой ставки способно снизить инфляцию, а с утверждением, что это позволяет избежать экономического кризиса, согласились 16%. Низкое доверие к ЦБ приводит к тому, что публичное обсуждение роста ключевой ставки рассматривается как признак кризиса, оно еще больше усиливает инфляционные ожидания и снижает экономический оптимизм, считают эксперты.

📰 Перед Новым годом хакеры стали массово распространять мобильный банковский троян Mamont под видом трекера для отслеживания посылок, выяснили «Известия». Сначала покупателя заманивают в фишинговый онлайн-магазин, через Telegram он делает заказ по выгодной цене с оплатой при получении. А для отслеживания доставки человека просят скачать трекер, под которым и кроется зловред. Он перехватывает СМС и push-уведомления, с помощью которых мошенники могут, например, красть средства пользователей через СМС-банкинг.

📰 В ноябре банкам удалось выдать россиянам лишь 1,57 млн кредитных карт, это минимальный показатель почти за два года, пишет «Коммерсант». Интерес со стороны граждан к этому финансовому продукту сокращается из-за менее привлекательных условий пользования. Причем косметическое снижение ставки по кредитным картам слабо стимулирует спрос. В итоге маржинальность сегмента для банков сокращается на фоне высокой стоимости фондирования и роста потерь по кредитному риску. Впрочем, просрочка по этим продуктам остается на одном уровне уже несколько лет.

📰 Экономика в 2025 году увеличится на 1,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ранее, в сентябре, Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП в 2025-м на 2,5%. Аналитики снижают свои оценки из-за опережающего подъема в 2024 году, а также из-за высокой ключевой ставки, которая в ближайшую пятницу может снова обновить рекорд. Свою роль сыграют и назревающие мировые торговые войны. Однако экономику России поддержит рост обрабатывающего производства, в том числе военно-промышленного комплекса, а также импортозамещение.