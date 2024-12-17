«Прибавку съест налог»: в Госдуме раскритиковали индексацию пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров на 7,3% только на бумаге выглядит значительной, а на деле вся прибавка «съедается» налогами, заявил «Газете.ру» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Расчет прибавки к пенсиям работающих пенсионеров производится не от текущей суммы выплат, а от условного размера пенсии, который человек мог бы получать, если бы прекратил трудовую деятельность, напомнил Гаврилов. Условный размер учитывает все пропущенные индексации с 2016 года.

«Если пенсионер сейчас получает, например, 19 527,94 рубля в месяц, то его условная пенсия, которую он мог бы получать, будь он неработающим, составляет 36 351,59 рубля», — привел пример депутат.

В рамках индексации в 2025 году прибавка составит 7,3% от суммы 36 351,59 рубля — 2 653,11 рубля. Таким образом, итоговая выплата работающего пенсионера вырастет до 22 181,05 рубля.

По словам Гаврилова, замороженная индексация и так заставляет работающих пенсионеров нести значительные финансовые потери, а налоговая политика усугубляет ситуацию.

«Работающие пенсионеры обязаны уплачивать 13% подоходного налога с накопительной части пенсии, что дополнительно снижает их доход. Например, при размере пенсии 22 181,05 рубля с 2025 года сумма налога составит 2884 рубля. То есть прибавка в 2 653,11 рубля, полученная благодаря индексации, полностью нивелируется налогами», — констатировал парламентарий.

Индексация пенсий только на бумаге выглядит значимой, подчеркнул он. По мнению депутата, на этом фоне необходимо рассмотреть вопрос об отмене НДФЛ на накопительную часть пенсии.

«Накопительная часть пенсии формировалась за счет взносов самих граждан и их работодателей, они и так на работе платят налоги с зарплаты, и еще и с пенсии платят налоги, то есть это смело можно обозначить как двойное, а то и тройное налогообложение», — указал Гаврилов.

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