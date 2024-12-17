Курьеры обогнали программистов в списке самых востребованных профессий

По итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 самых востребованных профессий в России, обогнав программистов, следует из исследования hh.ru, о котором рассказывает РБК.

За 2024 год российские работодатели разместили более 195 тысяч вакансий для курьеров, больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За два года спрос на них вырос почти вдвое — на 97%.

В списке самых востребованных профессий курьеры заняли 13-е место, поднявшись на три позиции в рейтинге по сравнению с 2023 годом. При этом профессия курьера обогнала по востребованности инженеров-конструкторов, слесарей и программистов.

Средний возможный доход курьеров достиг 117 тысяч рублей по итогам года. Это на 21% выше, чем в прошлом году, и на 65% выше, чем в 2022 году. Максимальные предложения по зарплате для курьеров в этом году начинались с 178 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты курьерам предлагают в трех регионах: