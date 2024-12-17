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Курьеры обогнали программистов в списке самых востребованных профессий

Дата публикации: 17.12.2024 10:12
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Курьеры обогнали программистов в списке самых востребованных профессий
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

По итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 самых востребованных профессий в России, обогнав программистов, следует из исследования hh.ru, о котором рассказывает РБК.

За 2024 год российские работодатели разместили более 195 тысяч вакансий для курьеров, больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За два года спрос на них вырос почти вдвое — на 97%.

В списке самых востребованных профессий курьеры заняли 13-е место, поднявшись на три позиции в рейтинге по сравнению с 2023 годом. При этом профессия курьера обогнала по востребованности инженеров-конструкторов, слесарей и программистов.

Средний возможный доход курьеров достиг 117 тысяч рублей по итогам года. Это на 21% выше, чем в прошлом году, и на 65% выше, чем в 2022 году. Максимальные предложения по зарплате для курьеров в этом году начинались с 178 тысяч рублей. 

Самые высокие зарплаты курьерам предлагают в трех регионах:

  • Ленинградская область — более 133 тысяч рублей;
  • Московская область — 128,6 тысячи рублей;
  • Северная Осетия — 125,8 тысячи рублей.
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