Приложение Сбербанка для айфона теперь можно установить самостоятельно

Клиенты Сбербанка теперь могут сами установить на iPhone приложения «Сбербанк Онлайн», «СберИнвестиции» и СберKids, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Этот способ подойдет тем, кто решил купить новый телефон, или тем, у кого приложение случайно удалилось», — отметили в Сбербанке.

Что нужно сделать:

Скачать программу «Верни Сбер на iPhone» с официального сайта Сбербанка.

Восстановить приложение с помощью своего Apple ID.

После установки советуют отключить автоматическое удаление неиспользуемых приложений на телефоне (функция «Сгружать неиспользуемые»).

Восстановить можно только ранее загруженные актуальные версии «Сбербанк Онлайн» (15.3, 15.10, 16.0, 16.0.1), «СберИнвестиций» (3.15.0) или СберKids (4.2.0), которые клиент скачал сам, а не установил в офисе банка. При этом более старые версии восстановить не получится.