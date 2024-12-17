В Госдуме назвали новый МРОТ с 1 января

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22 440 рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей», — сказала депутат.

Повышение затронет более 4 млн бюджетников и более 1,7 млн работников реального сектора экономики, отметила она.

Новый размер МРОТ 29 октября утвердил президент РФ Владимир Путин. В 2024 году минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля. Согласно поручению президента, к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое (с 16 242 рублей на момент заявления Путина в 2023 году). В Минтруде рассчитывают, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда будет превышать прожиточный минимум на 30%.

Если денег до зарплаты не всегда хватает, выходом может стать микрозайм. На Банки.ру можно подобрать займ более чем в 50 проверенных МФО.

Предложения МФО по займам без процентов

Микрозаймы при разумном использовании — это хорошая альтернатива банковским кредитам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Прежде всего они подойдут тем, кому денежные средства необходимы срочно и на небольшую сумму. Многие МФО проводят акции для клиентов при первом обращении: при возврате займа в короткий срок (чаще всего это неделя с момента оформления) проценты с заемщика не взимаются. Вот несколько таких предложений:

Первый займ бесплатно от Credit7

Credit7 Первый займ бесплатно от Belka Credit

Belka Credit Займ под 0% от «Займер»