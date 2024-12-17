Заемщики не спешат расставаться с займами

На фоне дальнейшего ужесточения регулирования Банком России микрофинансовой отрасли и жестких действий регулятора по охлаждению кредитования физлиц в целом заемщики все больше опасаются трудностей с доступом к заемным средствам. Тем более что потребность в них на фоне подготовки к Новому году традиционно возрастает.

Заемщики стали реже погашать займы досрочно, пришли к выводу аналитики «Джой Мани». Так, по данным компании, к 1 декабря текущего года доля займов, погашенных досрочно, снизилась до 25%. Это минимальное значение этого показателя с сентября 2022 года. Для сравнения: годом ранее доля досрочно погашенных займов превышала 40%, а в 2022 году была на уровне 36%, приводят данные в «Джой Мани».

Примечательно, что доля досрочных погашений снизилась к ноябрю текущего года почти на 10 п. п. Опасаясь роста отказов в получении займов и еще большей недоступности банковского кредитования на фоне ожиданий очередного повышения ключевой ставки, заемщики стремятся сохранить даже не утилизированные суммы уже одобренных займов, ожидая, что им могут потребоваться заемные средства в традиционно ажиотажный сезон.

Снижение доли досрочных погашений не создает рисков для компании, подчеркивают аналитики «Джой Мани», а лишь отражает сезонное изменение потребительского поведения заемщиков — рост потребительской активности, несмотря на высокую инфляцию и нестабильную экономическую ситуацию. В январе доля досрочных погашений традиционно находится на рекордных уровнях, так как в конце года многие россияне получают премии, выплаты и вознаграждения, которые направляют на комфортное погашение займов.