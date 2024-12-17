Спрогнозировано, как будут расти зарплаты в 2025 году

Ускоренный рост зарплат свидетельствует о напряженности на рынке труда, сказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Специалист прогнозирует, что проблема с кадрами в 2025 году сохранится, но зарплаты не будут расти такими темпами, как в текущем году. По данным Минэкономразвития, реальная заработная плата за январь – сентябрь выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«В 2025 году, вероятно, проблема дефицита кадров сохранится, но спрос на работников может расти не так быстро в связи с ожидаемым замедлением роста экономики на фоне высоких процентных ставок и заявленной нормализации бюджетной политики», – отметила Беленькая.

По ее мнению, замедление спроса в экономике, повышение налога на прибыль и высокие процентные ставки по кредитам будут ограничивать возможности компаний по повышению зарплат.

65% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты, показал ранее проведенный опрос компании SuperJob. По сравнению с результатами опросов предыдущих лет количество рассчитывающих на повышение заработка, карьерный рост и снижение нагрузки сейчас самое высокое за четыре года.

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