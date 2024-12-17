Построил – оформи. Владельцев частных домов обяжут зарегистрировать свои строения

Владельцы жилых домов после завершения строительства будут обязаны регистрировать их в обязательном порядке в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такую норму утвердила Госдума, которая по инициативе Росреестра внесла соответствующие изменения в законодательство.

Согласно предыдущим правилам, владелец построенного жилья не был обязан ставить свое недвижимое имущество на кадастровый учет и регистрировать право собственности на него. В результате, по данным Росреестра, в каждом из российских регионов насчитывается от 1 тыс. до 5 тыс. незарегистрированных жилых домов.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает гражданина или организацию по окончании строительства регистрировать объект, следует из данных на сайте нижней палаты парламента.



Как пояснили в пресс-службе Росреестра, который является автором поправок, существующий порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывает собственников ставить их на кадастровый учет и осуществлять регистрацию прав. В то же время, по оценкам ведомства, в каждом регионе находится от 1 тыс. до 5 тыс. жилых домов, которые не зарегистрированы.

Среди негативных факторов такой ситуации – незащищенность имущественных прав владельцев. Они не могут в полной мере распоряжаться такими домами и рискуют лишиться своей недвижимости без компенсации в случае чрезвычайных ситуаций, изъятия земельного участка для государственных нужд или в ходе земельного или имущественного спора. Новый закон устраняет этот пробел.

«Законом вводится принцип «построил — оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, в рамках дачной амнистии)», — цитирует РБК главу Росреестра Олега Скуфинского.