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Акции «Газпрома» пробили дно. Что делать обычному инвестору

Дата публикации: 17.12.2024 17:20 Обновлено: 20.12.2024 15:30
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Время прочтения: 2 минуты
Акции «Газпрома» пробили дно. Что делать обычному инвестору
Источник
Banki.ru

На этом примере расскажем, как принимать решения, если на рынке происходят резкие скачки

Алексей пять лет назад открыл ИИС, чтобы получать налоговый вычет. В течение первых лет перечислял 300–400 тысяч рублей ежегодно. Практически все деньги вкладывал в «голубые фишки»: Сбербанк, «Новатэк», «Норильский никель». Больше 500 тысяч вложил в «Газпром». Последние два года счет не пополняет, потому что вклады стали выгоднее. На фоне новостей о том, что акции «Газпрома» обновили свой минимум, Алексей совсем разочаровался в инвестициях. Как лучше поступить: продать в убыток и положить деньги на вклад или оставить, как есть до лучших времен?

Акции «Газпрома» 17 декабря упали до 106, 47 рубля. Предыдущие минимумы: 110 и 106,5 рубля. Самая низкая цена на акции была зафиксирована в 2008 году — 84 рубля

Что делать с акциями «Газпрома»

Инвесторы, которые зарабатывают на бирже с помощью краткосрочных сделок, заранее определяют, при каких обстоятельствах они фиксируют прибыль или убытки. Долгосрочные инвесторы, которые вкладываются в ценные бумаги, чтобы продать их через 1020 лет, не беспокоятся из-за скачков цены, рассчитывая на экономический рост. Так что как поступить с акциями «Газпрома», зависит от финальной финансовой цели Алексея. 

Разберем оба варианта

Причины падения акций:

  • Неоправдавшиеся ожидания дивидендов.
  • Геополитические риски.
  • Снижение цен на газ.

Если продать акции «Газпрома» прямо сейчас

Плюсы:

Избежание дальнейших убытков.  

Перекладывание средств в более выгодные активы. В декабре ставки по вкладам выросли до 2324%. 

Минусы:

Продажа акций по текущей цене зафиксирует убытки.

Если рынок восстановится, то появится ощущение упущенной выгоды. 

Если оставить акции «Газпрома» в портфеле

Плюсы

Потенциально акции «Газпрома» могут вырасти.  Эксперты прогнозируют возможный рост цен на акции «Газпрома» до 190–205 рублей в течение следующего года. Но для этого должны улучшиться геополитические и рыночные условия. 

Долгосрочные дивиденды. Несмотря на текущие проблемы, «Газпром» может возобновить выплату дивидендов в будущем, особенно если финансовые результаты улучшатся.

Минусы

Риск дальнейшего падения. Минимальная цена акций за последние 16 лет — 84 рубля. 

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