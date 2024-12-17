Акции «Газпрома» пробили дно. Что делать обычному инвестору

На этом примере расскажем, как принимать решения, если на рынке происходят резкие скачки
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Алексей пять лет назад открыл ИИС, чтобы получать налоговый вычет. В течение первых лет перечислял 300–400 тысяч рублей ежегодно. Практически все деньги вкладывал в «голубые фишки»: Сбербанк, «Новатэк», «Норильский никель». Больше 500 тысяч вложил в «Газпром». Последние два года счет не пополняет, потому что вклады стали выгоднее. На фоне новостей о том, что акции «Газпрома» обновили свой минимум, Алексей совсем разочаровался в инвестициях. Как лучше поступить: продать в убыток и положить деньги на вклад или оставить, как есть до лучших времен?
Акции «Газпрома» 17 декабря упали до 106, 47 рубля. Предыдущие минимумы: 110 и 106,5 рубля. Самая низкая цена на акции была зафиксирована в 2008 году — 84 рубля
Что делать с акциями «Газпрома»
Инвесторы, которые зарабатывают на бирже с помощью краткосрочных сделок, заранее определяют, при каких обстоятельствах они фиксируют прибыль или убытки. Долгосрочные инвесторы, которые вкладываются в ценные бумаги, чтобы продать их через 10–20 лет, не беспокоятся из-за скачков цены, рассчитывая на экономический рост. Так что как поступить с акциями «Газпрома», зависит от финальной финансовой цели Алексея.
Разберем оба варианта
Причины падения акций:
- Неоправдавшиеся ожидания дивидендов.
- Геополитические риски.
- Снижение цен на газ.
Если продать акции «Газпрома» прямо сейчас
Плюсы:
Избежание дальнейших убытков.
Перекладывание средств в более выгодные активы. В декабре ставки по вкладам выросли до 23–24%.
Минусы:
Продажа акций по текущей цене зафиксирует убытки.
Если рынок восстановится, то появится ощущение упущенной выгоды.
Если оставить акции «Газпрома» в портфеле
Плюсы
Потенциально акции «Газпрома» могут вырасти. Эксперты прогнозируют возможный рост цен на акции «Газпрома» до 190–205 рублей в течение следующего года. Но для этого должны улучшиться геополитические и рыночные условия.
Долгосрочные дивиденды. Несмотря на текущие проблемы, «Газпром» может возобновить выплату дивидендов в будущем, особенно если финансовые результаты улучшатся.
Минусы
Риск дальнейшего падения. Минимальная цена акций за последние 16 лет — 84 рубля.
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