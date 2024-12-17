Все новости

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря

Дата публикации: 17.12.2024 17:48 Обновлено: 23.12.2024 15:44
46 169
Время прочтения: 1 минута
Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. 

Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125 рубля на 17 декабря).

Евро подешевел на 0,3572 рубля и составил 108,3444 рубля (предыдущее значение  108,7016 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме