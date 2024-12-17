Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро.

Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125 рубля на 17 декабря).

Евро подешевел на 0,3572 рубля и составил 108,3444 рубля (предыдущее значение – 108,7016 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.